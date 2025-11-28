Myandbank cumple tres años con 28.000 clientes y un volumen de más de 263 millones gestionados

Vista de la sede central de Andbank, con publicidad de Myandabank - ANDBANK

Desde su lanzamiento, el banco ha abonado 2,5 millones de euros en intereses

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

Myandbank, el banco 100% digital de Andbank, celebra este viernes su tercer aniversario y lo hace habiendo conseguido más de 28.000 clientes y con un crecimiento del volumen de negocio del 150% respecto al año anterior, superando los 263 millones de euros gestionados.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el banco dispone de una cuenta remunerada al 2% hasta 50.000 euros durante el primer año sin condiciones, y se mantiene a partir del segundo para todos los clientes que inviertan 150 euros al mes en una cartera automatizada.

De hecho, se destaca que la entidad se ha posicionado como "pionera" en la democratización de productos de ahorra y de inversión.

Cuenta con carteras de seis perfiles de riesgo para invertir a partir de 150 euros y con una gama continua de ofertas de depósitos, como el depósito al 3% a tres meses disponible hasta finales de año.

REINVERSIÓN

Desde su lanzamiento, el banco ha abonado más de 2,5 millones de euros con su cuenta remunerada, y con la campaña 'Invierte mientras gastas', por la que devuelve el 3% de las compras efectuadas con la tarjeta a quienes tienen una cartera automatizada, ha permitido la reinversión de más de 257.000 euros desde el inicio de la campaña.

Myandbank ha duplicado el número de clientes con carteras automatizadas respecto al 2024, y ahora ya hay más de 3.700 clientes que han contratado uno de estos productos con los que han obtenido "altas rentabilidades".

Finalmente, desde su lanzamiento en setiembre de 2024, Myandbank ha registrado casi 1.200 cuentas abierta y ha entregado más de 500 tarjetas Junior, señalando que tanto la cuenta Junior como la Mini, que cubren a los niños de entre 0 y 17 años, están remuneradas al 2%.