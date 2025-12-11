El Pirineo de Andorra acoge un simulacro de rescate de personas con drones en alta montaña

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

La compañía de innovación tecnológica The NeverRest Project y la empresa integradora de tecnología dron Aerofor han dirigido un simulacro "pionero" de rescate de personas con drones en alta montaña en El Roc de Quer, en los Pirineos de Andorra, a unos 1.920 metros de altitud, informan las empresas en un comunicado este jueves.

Este simulacro representa "un gran salto cualitativo en el rescate vertical y la logística de emergencias con aeronaves no tripuladas de gran capacidad, y abre nuevas posibilidades para salvar vidas".

Ponen como ejemplo la muerte de la alpinista rusa Natalia Nagovitsnya, quien no pudo ser rescatada en agosto de 2025 en el pico Pobeda, entre China y Kirguistán, y "cuya imagen grabada por drones de localización dio la vuelta al mundo".

El simulacro tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre, monitoreado por Bomberos y Protección Civil de Andorra, la Cruz Roja y el Automòbil Club d'Andorra (ACA) y con la colaboración del alpinista vasco Alex Txikon y de la alpinista y técnica sanitaria María Martín, ambos colaboradores de The NeverRest Project, quienes testaron los distintos protocolos en tierra.

Desde Aerofor se utilizó un dron DJI Agras T100, una aeronave de gran capacidad --categoría heavy lifter-- preparada para transportar cargas críticas y realizar maniobras de evacuación en escenarios complejos con el mínimo impacto ambiental; el dron consiguió levantar y trasladar un maniquí de 85 kilos, "certificando su viabilidad como opción de rescate en alta montaña".