La población de oso pardo en el Pirineo catalán llegó a 54 ejemplares en 2025

Uno de los osos contabilizados este 2025 - CONSELLERIA DE TERRITORI

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población de oso pardo en el Pirineo catalán llegó a los 54 ejemplares identificados en 2025, según los datos recogidos por el Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru (GSTOP), formado por la Generalitat, el Conselh Generau d'Aran y los gobiernos de Andorra, Francia (Oficina Francesa de la Biodiversidad OFB), Aragón y Navarra.

Según informa en un comunicado este jueves la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, hay 23 hembras --13 adultas, 8 subadultas y 2 crías-- y 30 machos --20 adultos, 9 subadultos y 1 cría--, y 1 ejemplar de sexo no identificado.

Además, durante 2025 los guardas de reserva de fauna del Alt Pallars (Lleida) encontraron restos de una hembra subadulta que habría muerto en 2024.

En todo el Pirineo la cifra es de 108 ejemplares identificados: 54 hembras (35 adultas, 15 subadultas y 4 crías--, 52 machos --24 adultos, 25 subadultos y 3 crías-- y 2 ejemplares de sexo no identificado.

En 2024 se habían identificado 96 ejemplares y durante 2025 se han detectado 11 animales que estaban presentes el año anterior y que se habían escapado del seguimiento: teniendo en cuenta esto, se eleva el recuento total de animales de 2024 a 107 ejemplares.

Asimismo, algunos de estos individuos identificados ahora en 2025 ya estaban desde 2021 y, por tanto, el número de los osos detectados se ha modificado; y con esta actualización, la cifra de ejemplares de 2023 ha aumentado hasta los 94, la de 2022 hasta 80 y la de 2021 hasta 76.

MENOS NACIMIENTOS

En cuanto a los nacimientos, en Catalunya durante 2025 se han identificado solo 3 cachorros (1 macho y 2 hembras) de 2 embarazos diferentes y 2 padres también diferentes; y en el conjunto de todos los Pirineos la cifra se eleva a 8 cachorros (3 machos, 4 hembras y 1 de sexo no identificado) de 6 embarazos de 5 machos diferentes.

Se trata de una cifra "muy inferior" al año anterior, cuando se detectaron 24 crías, de las que 12 se localizaban en Catalunya; y durante 2025 se pudo saber que una hembra con 2 crías se había reproducido en la Val d'Aran (Lleida) en 2024 y, por tanto, no había sido detectada aquel año.

Hay 10 ejemplares que se dan por muertos o desaparecidos en 2025 --se cuentan los especímenes de los que se tiene evidencia de muerte o no se tiene ningún indicio desde hace dos años--, y hay 5 ejemplares que no se han detectado en 2025.