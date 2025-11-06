El precio medio de los alquileres en Andorra firmados en 2025 es de 18,19 euros/m2

La ministra Conxita Marsol y el secretario de Estado, Jordi Puy, durante la presentación de los datos. - SFGA - JAVILADOT

El Gobierno presenta el registro de contratos de arrendamiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

El precio medio por metro cuadrado de los contratos de alquiler firmados en Andorra durante el año 2025 se sitúa en 18,19 euros, según ha informado este jueves el Gobierno del Principado en un comunicado.

La cifra supone que el precio medio de los alquileres es de 1.338,64 euros, un 4,9% superior al año anterior y según se reconoce desde el ejecutivo la tendencia es "claramente" ascendente en términos absolutos.

Los datos se extraen de un estudio encargado por el Gobierno al departamento de Estadística a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y del Sistema de Indicadores de Contratos de Arrendamiento (SICAR), que recoge los precios de los nuevos contratos que alquiler que se formalizan cada año desde 2015 a 2025 y que se ha presentado este jueves.

Aún así, la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol ha explicado que el estudio no refleja el precio de los 20.000 contratos prorrogados en 2019 y posteriores, la media de los cuales, de acuerdo con el SICAR es de 7,8 euros por metro cuadrado.

Marsol ha destacado que el SICAR es "un muy buen punto de partida", imprescindible para obtener un registro riguroso de los contratos de arrendamiento en el país porque ofrece información real que hasta ahora se conseguía a través de encuestas.

4.300 HOGARES ANALIZADOS

El sistema se nutre de los datos facilitados por los comuns (ayuntamientos), permite efectuar una fotografía de las viviendas en régimen de alquiler por metro cuadrado, por antigüedad del contrato y por parroquia (municipio).

Concretamente se han analizado 4.300 hogares de alquiler y según se ha detallado, el 50,3% de los registros del alquiler se concentran en el período 2023-2025, por lo que no se puede disponer aún, de una análisis representativa de los arrendamientos previos a 2023.