Socialdemócratas y sindicatos piden al Gobierno andorrano generalizar el régimen de tercer pagador

Reclaman que se cumpla el mandato aprobado en el Consell General en julio

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialdemócrata (PS), la plataforma sindical y las dos representantes de los asalariados en el consejo de administración de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS) han coincidido este miércoles en pedir al Gobierno andorrano que se generalice el régimen del tercer pagador.

Unos y otros han recordado que el pasado mes de julio, en el Consell General se aprobó un mandato para ampliar el tercer pagador a las pruebas diagnosticas, radiológicas, productos farmacéuticos y visitas a los médicos especialistas para toda la ciudadanía en un plazo de dos meses, pero "no se ha cumplido".

La sanidad andorrana funciona con copago, de forma que actualmente, los pacientes, excepto cuando acuden al médico de cabecera, tienen que avanzar la totalidad del dinero que cuesta una prueba, visita o tratamiento y, posteriormente, la CASS les devuelve el 75%.

En cambio, el régimen del tercer pagador, que ahora solo pueden usarlo mayores de 65 años y personas con discapacidad con limitaciones, permite que el paciente pague únicamente el 25% del coste que le toca asumir.

Para conseguir este objetivo, este miércoles por la mañana, las dos representantes de los asalariados en el consejo de administración de la CASS, Jacqueline Caubet y Montserrat Martínez, han hecho llegar una carta al jefe de gobierno, Xavier Espot, firmada por ellas y por la plataforma sindical, que agrupa a 11 organizaciones, para reclamar la generalización del tercer pagador.

Por su parte, los consellers generals del PS Pere López y Jordi Font han exigido lo mismo en una rueda de prensa en la que han culpado directamente a Espot de "bloquear" la implementación de la resolución votada en el Consell General.

DIFICULTADES

Caubet y Martínez, después de entregar la carta, han asegurado en declaraciones a los medios que les llegan muchos casos de asalariados que no pueden ir al médico o pagarse unas pruebas por las dificultades económicas que les supone.

"Esto no se puede tolerar más", ha afirmado Caubet, que ha lamentado que ni Espot ni el ministro de Salud, Albert Font, sean partidarios de la generalización del tercer pagador y han defendido que todo el mundo tiene derecho a la salud.

De hecho, ha asegurado que se está poniendo en peligro la salud "de muchas personas" que no acuden al médico o no se hacen pruebas o intervenciones que se tendrían que hacer por motivos económicos.

Ha recordado que la CASS ha manifestado en muchas ocasiones que no tiene ningún problema con la generalización del tercer pagador y que el hecho de no tener que avanzar el dinero no supone ningún incremento del gasto público: "Nosotras pensamos exactamente lo mismo".

Desde su punto de vista, lo que acaba subiendo el gasto es que haya gente que no vaya al médico y deje que su problema de salud se agudice.

SOCIALDEMÓCRATAS

Por su parte, desde el PS consideran "inaceptable" el incumplimiento por parte del Gobierno de una resolución parlamentaria y han responsabilizado a Espot del bloqueo.

López ha recordado que las resoluciones del Consell General "son de obligado cumplimiento" y ven incomprensible que la aplicación para la gente mayor sea parcial, dejando fuera a los medicamentos.

Igual que sindicatos y representantes de los asalariados, han señalado las dificultades de muchas familias para acceder a la salud y han añadido que la necesidad se ha incrementado con el contexto de crisis actual.

Consideran que para muchas persones el sistema de salud ha dejado de ser "universal" y han pedido que se cumpla la resolución, implementado el tercer pagador a toda la ciudadanía para no tener que avanzar el dinero.

Los dos políticos socialdemócratas no han descartado movilizaciones ciudadanas en las calles si el Gobierno no cumple el mandato y Font incluso ha criticado que Andorra es "un régimen parlamentario que se está convirtiendo en uno de presidencialista".