Villarejo, antes de declarar en Andorra: "Mi vida es la más transparente del mundo"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo antes de declarar en calidad de testigo ante la titular de la Sección de Instrucción Especializada número 2 de la Batllía de Andorra que instruye la 'Operación Catalunya' - MARICEL BLANCH - EUROPA PRESS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha avanzado que, en su declaración judicial en calidad de testigo por la 'Operación Catalunya' en Andorra prevista para las 15 horas, criticará y explicará las ilegalidades que vio cuando ocupaba su cargo, y ha añadido: "Mi vida es tan transparente, es la más transparente del mundo".

Así lo ha declarado ante los medios este martes antes de comparecer en calidad de testigo ante la titular de la Sección de Instrucción Especializada número 2 de la Batllia de Andorra, por lo que ha preferido no anticipar nada y esperar a su declaración.

Se ha mostrado preocupado por hablar con los medios antes que con la jueza ya que, en 2017, lo hizo en una entrevista con el periodista Jordi Évole, lo que, según él, precipitó su ingreso en prisión: "Imagínense lo que voy a declarar y las consecuencias que tendrá", ha dicho.

Ha subrayado que no está arrepentido de lo que hizo y ha lamentado que este lunes se hayan cumplido ocho años desde que una "caterva de malos sujetos" decidieran destruir su vida, y ha puesto el foco sobre un grupo de fiscales que, textualmente, se pusieron de acuerdo y un juez que, al recibir amenazas, fue expulsado.

Por otro lado, Villarejo ha asegurado haber recibido amenazas, sin especificar de qué procedencia: "Nunca esperaba que me autorizaran a venir aquí a declarar y he recibido muchas amenazas para que no declare".

Tal como estaba previsto, durante la mañana de este martes también han declarado los exministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca y Gilbert Saboya, respectivamente.