Barcelona abre un concurso para sustituir los bloques de hormigón y "dignificar" las terrazas

Trabaja en un modelo que sea obligatorio para pasar de las terrazas temporales a las permanentes

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá una convocatoria a empresas para que diseñen un mueble-plataforma que integre mejor las terrazas en calzada y garantice su accesibilidad y seguridad, con el objetivo de "dignificar" estos espacios y sustituir los bloques de hormigón de color amarillo.

Lo han explicado este martes en una rueda los tenientes de alcalde Jaume Collboni y Janet Sanz, en la que han recordado que el Gobierno municipal quiere consolidar las nuevas terrazas y ampliaciones que se han realizado en calzada a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Para ello, se abrirá un nuevo plazo de un mes para los restauradores que no solicitaron la ampliación o la nueva autorización de terraza, que empezará el 9 de diciembre y terminará el 9 de enero, y que incluirá la prórroga de las condiciones de los chiringuitos de la playa durante 2021.

Aunque la vigencia de las terrazas extraordinarias tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2021, el Gobierno municipal trabaja en el diseño de un mueble-plataforma que las integre mejor y que sea "asequible".

El objetivo del Ayuntamiento es que se puedan empezar a instalar a finales del primer trimestre de 2021 y que la inversión del mueble vaya a cargo del restaurador, ya que se prevé que en 2022 este mueble sea condición obligatoria para que las terrazas provisionales se conviertan en permanentes.

"Las New Jersey tienen los días contados en la ciudad", ha asegurado Sanz en referencia a los bloques de hormigón amarillos, y ha dicho que el consistorio propone tres materiales para los nuevos muebles: la madera, el plástico reciclado y el hormigón.

AUTORIZACIONES

Desde el mes de mayo, el Ayuntamiento ha autorizado 3.129 terrazas nuevas y ampliaciones, lo que supone 8.600 nuevas mesas y más de 33.000 sillas, en lo que Collboni ha calificado como "un esfuerzo inédito de la ciudad" para ayudar al sector de la restauración.

Casi la mitad de estas nuevas terrazas se han instalado en espacios que hasta ahora ocupaban vehículos, lo que ha supuesto eliminar 4.100 aparcamientos y ha permitido "liberar" 23.176 metros cuadrados.

En total, el Ayuntamiento ha recibido 6.731 solicitudes, de las cuales ha resuelto 4.203, mientras que 2.528 no han entrado a trámite o no se han admitido porque tenían defectos no enmendables como falta de NIF o de licencia de actividad.

SOLICITUDES RESUELTAS

Del total de solicitudes resueltas, se han aprobado 3.129 y 1.074 se han denegado, la gran mayoría por motivos técnicos como cuestiones de ubicación o de no tener suficiente espacio, una situación que se ha repetido especialmente en los distritos de Ciutat Vella y Gràcia, según Sanz.

En este sentido, el Ayuntamiento revisará casos en las que se hayan detectado posibles mejoras y donde se puedan aplicar cambios en las condiciones de ubicación que permita la instalación de terrazas.