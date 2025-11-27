Barcelona Activa contrata a 523 personas en los Proyectos Integrales de Contratación (PIC) 2025

Jornada de los Proyectos Integrales de Contratación (PIC) en Nou Barris - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha contratado este año a 523 personas en sus Proyectos Integrales de Contratación (PIC), en los que se ofrece trabajo durante un mínimo de 7 meses a personas en paro y con dificultades para acceder al mercado laboral.

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha presidido el acto de reconocimiento a los participantes en el plan, ante los que ha reivindicado formarse constantemente en un mercado laboral cada vez más cambiante, y ha defendido una ciudad "capaz de generar las oportunidades" que cada persona merece.

LORENZO DI PIETRO

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha afirmado que los PIC, además de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, ayudan a "hacer de Barcelona una ciudad cada vez mejor" mediante diferentes planes del consistorio.

Esta edición ha desplegado 123 proyectos ocupacionales en 30 áreas municipales: un 70% de los participantes ha hecho labores enmarcadas en el Pla Endreça para el cuidado del espacio público, mientras que el resto han tenido trabajos relacionados con el Pla Clima e incluso el Pla Habitatge.

Además de impulsar proyectos y sectores considerados estratégicos para la ciudad, los PICs pretenden facilitar la contratación de personas de los barrios con indicadores socieconómicos más bajos, así como las de colectivos vulnerables y con más problemas para acceder al mercado.

De los 523 participantes de este año, un 54% son mujeres y un 46% hombres; la gran mayoría (69%) tienen más de 40 años, mientras que un 12% son jóvenes de menos de 30 años; por otro lado, un 7% tienen alguna discapacidad, y un 22% son de nacionalidad extranjera.

Durante el programa se combina la experiencia laboral con orientación, capacitación competencial y asesoramientos individualizados para que, al acabar los al menos 7 meses de contrato municipal, los participantes tengan más fácil el acceso al mercado laboral.

Cuando acabó la edición de los PIC en 2024, donde habían participado unas 350 personas, el 47% consiguieron un trabajo en los siguientes seis meses tras el programa.

AYUNTAMIENTO Y GENERALITAT

Los PIC, que tienen un presupuesto anual de 9,5 millones de euros, son fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, a través de Barcelona Activa y el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La iniciativa se enmarca en el Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), la estrategia conjunta entre municipio y comunicad para mejorar el acceso a un empleo de calidad y promover la equidad y la distribución de recursos.