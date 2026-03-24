Barcelona Activa destinó 66 millones en 2025 en impulsar el empleo, el emprendimiento y la empresa

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BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, la agencia de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, invirtió 66 millones de euros en 2025 al desarrollo de políticas para el impulso de la ocupación y el desarrollo de proyectos vinculados al emprendimiento, la empresa y la innovación.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que en 205 se atendió a 58.598 personas, un 2% más que en 2024, de las cuales 34.182 se dirigieron a los servicios de empleo.

Durante este período, también se acompañaron 1.387 proyectos empresariales y se atendió a 6.170 empresas y 2.150 trabajadores autónomos.

El 59% del presupuesto, 38,9 millones, se destinó a políticas para fomentar el empleo, mientras que el emprendimiento, la empresa y la innovación recibió el 41% restante.

Son las cifras aprobadas del ejercicio de 2025, con 61 millones ejecutados por Barcelona Activa y a los que se suman 5 del presupuesto municipal.

"El balance de la actividad de Barcelona Activa de este último año es una demostración de cómo la inversión pública bien orientada genera retorno, cohesión, futuro y oportunidades para todo el mundo", ha afirmado la quinta teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil.

OCUPACIÓN DE CALIDAD

El Ayuntamiento y la agencia han fijado como objetivo "prioritario" un modelo de empleo basado en la calidad, la igualdad de oportunidades y la protección de los trabajadores, a través del Acord Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030.

El consistorio ha explicado que uno de los ejes de trabajo en 2025 ha sido "dar respuesta específica al desempleo que sufren las mujeres, los jóvenes, las personas mayores de 45 años y las personas con discapacidad".

Ha destacado que uno de los logros ha sido aprobar el nuevo plan de Impulso para el Empleo de Calidad de las Personas con Discapacidad 2025-2027, que fija más de 50 acciones y una inversión de 8,2 millones de euros para mejorar el acceso al mercado laboral de estas personas.

Ha añadido que los Planes Integrales con Contratación (PICs) fueron uno de los principales programas de impacto directo en el empleo, con la contratación de 580 personas en situación de paro y vulnerabilidad.

CAPTACIÓN DE TALENTO

En términos de captación, se incorporó a la cartera de servicios microcredenciales universitarias relacionadas con la economía azul, los cuidados y las competencias digitales para dar respuesta a las necesidades de talento en sectores "estratégicos para la ciudad".

En este último ámbito, se ha reforzado con alianzas con Cisco para el impulso de un nuevo itinerario especializado en ciberseguridad en la IT Academy, y con la fundación Once para la formación tecnológica de personas con discapacidad.

Asimismo, se ha renovado un nuevo convenio con la Generalitat y la fundación Telefónica para garantizar el funcionamiento del campus 42 Barcelona y se ha formado a 18.385 personas en habilidades digitales.

"Toda esta estrategia de fomento del empleo se vio completada con el lanzamiento de la nueva web Barcelona Treball, que integra inteligencia artificial para resolver más ágilmente y eficiente las consultas de los usuarios", ha añadido, a la vez que ha recordado que se celebró otra edición del Saló de l'Ocupació.

IMPULSO A LAS EMPRESAS

Barcelona Activa ha otorgado 1,7 millones de euros en 2025 en forma de ayudas económicas para facilitar la contratación de personas a través del programa Crea Feina, y 2,25 millones en subvenciones con una nueva edición de 'Impulsem el que fas' para dinamizar la economía de la ciudad.

Así, se ha ayudado a la contratación de 202 personas y se han impulsado 199 proyectos en los barrios, a la par que también se ha lanzado B-Crèdits, con el apoyo de Avalis y el Institut Català de Finances, una nueva herramienta que prevé ayudar 160 microempresas con la concesión de créditos por valor de 25.000 euros.

Respecto a los fondos de inversión municipales, la agencia puso en marcha el Barcelona Investment Fund (BIF) con una aportación municipal de 30 millones de euros, en una nueva estrategia que ya suma 50 millones entre el nuevo fondo y los dos anteriores y que supone un "impulso real a la economía digital e innovación con alianzas formales con el ecosistema inversor y emprendedor de la ciudad".

BARCELONA DEEP TECH SUMMIT

Por otra parte, ha remarcado que en 2025 se celebró la 4 edición del Barcelona Deep Tech Summit, el cual considera que se ha consolidado como el evento de "referencia del sector en el sur de Europa", llegando a más de 3.200 participantes, superando en un 30% la asistencia del año anterior.

En cuanto a los sectores estratégicos, Barcelona abrió las puertas de los primeros Polos de Actividad Económica, equipamientos impulsados en colaboración publico-privada para "acelerar el crecimiento y posicionamiento de los ámbitos de la ciudad, generar talento y ocupación de calidad".

En mayo, se presentó el Barcelona XRLab en alianza con Lavínia, MagmaCultura y Artsmediatech, para "impulsar el emprendimiento, la innovación y la creatividad" en el sector audiovisual.

Mientras que en noviembre se inauguró Barcelona Circular (BAC), con el apoyo de Mondragon Unibertsitatea y TeamLabs, que se especializa en la economía circular y la transformación digital.

El Ayuntamiento ha concluido que, con el objetivo de "avanzar en la estrategia de impulso a los sectores, y en el marco de la Mesura de Govern Barcelona por el derecho al cuidado", se activó el proyecto de creación del futuro Polo de Cuidados de Almogàvers, un equipamiento en colaboración con el Institut Hospital del Mar y el Consorcio de Educación de Barcelona.