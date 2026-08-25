Barcelona Activa impulsa un programa para reconectar a los jóvenes con oportunidades laborales

Dos jóvenes en una formación de Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha impulsado '(Re)activa el teu futur', un programa ocupacional que combina orientación profesional, formación y mentoría corporativa y que está dirigido principalmente a jóvenes de entre 16 y 25 años que tienen dificultades para encontrar trabajo por falta de cualificación o de certificación profesional, ha informado la entidad en un comunicado este martes.

"Apostamos por ofrecer nuevas oportunidades a personas jóvenes para acceder al mundo laboral con una formación pensada para que puedan desarrollar su proyecto vital. Es una apuesta firme por potenciar la cohesión social, la mejora del talento y la generación de oportunidades para todo el mundo", ha afirmado la presidenta de Barcelona Activa y tenienta de Alcaldía de Derechos Sociales, Promoción del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil.

El programa, que ayuda a los jóvenes a identificar su vocación profesional y a mejorar la integración social y laboral, inició su actividad en mayo con la mentoría corporativa y mantiene la convocatoria abierta con el objetivo de reunir a un centenar de participantes.

MENTORÍA

Desde Barcelona Activa destacan que el rasgo diferencial es la mentoría, que complementa la orientación profesional y la formación, en la que participan más de 50 profesionales de perfiles diversos y experiencia tanto en sectores vinculados a los itinerarios formativos del programa como a los ámbitos de la salud, la seguridad, las TIC, el deporte o el transporte, entre otros.

Las mentorías, que realizan personas en activo, permiten a los jóvenes conocer de primera mano la realidad del mercado laboral y descubrir nuevas oportunidades profesionales, además de reforzar su autoconfianza, trabajar expectativas y motivaciones y consolidar el proyecto profesional de cada participante.

Una de las jóvenes participantes, Rosa María Hernández, valora positivamente haber podido "hablar con una persona con experiencia y conocimiento del mundo laboral", mientras que otra de ellas, Naomi Quito, considera que estar en contacto con perfiles profesionales diferentes supone un apoyo para los jóvenes, que pueden sentirse perdidos cuando sale de los estudios básicos.

Por parte de los mentores, Xènia Cuartielles, con un cargo en dirección de diseño gráfico, destaca que este programa supone una herramienta "para acompañar emocionalmente y permitir a las nuevas generaciones descubrir sus puntos fuertes y superar los miedos y las dudas", mientras que Nadia Vivas, 'account manager' en marketing digital, asegura que quiere devolver el apoyo recibido a lo largo de su carrera y tender la mano a los más jóvenes.

ITINERARIO PERSONALIZADO

El programa articula su propuesta a través de un itinerario personalizado guiado por una orientadora de referencia, quien acompaña individualmente a cada participante de principio a fin, con un seguimiento que combina sesiones individuales con talleres, visitas a empresas, dinámicas grupales orientadas a fortalecer competencias básicas y acercar a los jóvenes al mercado laboral.

En cuanto a la capacitación, se ofrecen cuatro itinerarios formativos enfocados en sectores de alta demanda --almacén, hostelería, comercio y servicios administrativos--, unas formaciones que se imparten Barcelona Activa y centros colaboradores, que constan de entre 240 y 460 horas lectivas y conducen a la obtención de un Certificado Profesional.

OCUPACIÓN JUVENIL

El programa se enmarca en el Plan para la Ocupación Juvenil de Calidad 2024-2030 (POJQ), que busca dar respuesta a la situación de los jóvenes en relación al mercado laboral.

La estrategia queda recogida en el Acuerdo Barcelona para la Ocupación de Calidad 2021-2030 (ABOQ), fruto del consenso entre Barcelona Activa, el Ayuntamiento de Barcelona, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), agentes económicos y sociales, además de 70 entidades cívicas y del Tercer Sector de la ciudad y del ámbito metropolitano.