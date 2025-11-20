Collboni reivindica la Casa de la Creació Digital como "ejercicio de catalanidad" de Barcelona

Collboni en la presentación de la Casa de la Creació Digital en Català de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la constitución de la Casa de la Creació Digital en Català como un "ejercicio de catalanidad" que hace la ciudad y que hubiese sido imposible hace 50 años, en referencia a la muerte del dictador Francisco Franco, que se conmemora este jueves.

"Esta casa es un acto de defensa democrática de la lengua y en favor de la lengua, y desde Barcelona afrontamos el reto", ha dicho al presentarla junto al director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro; la directora de Betevé, Georgina Ferri; la directora de la CCMA, Rosa Romà; el presidente de Accent Obert, Genís Roca, y la líder de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany.

Ha confiado en que este espacio, que empezará a funcionar en El Convent de Barcelona Activa de la calle Comerç y que en 2026 se trasladará a los bajos de la Illa Glòries, será una herramienta útil para "armar a la población contra las ideas de la ultraderecha", creando referentes y consiguiendo que el catalán sea la lengua de todos.

ELISENDA ALAMANY

Alamany ha augurado que la Casa de la Creació Digital, acordada con el gobierno de Collboni en el marco de los Presupuestos de 2025, será un "elemento clave" para mantener el equilibrio entre éxito e identidad de Barcelona, que considera su principal reto.

También ha dicho que esta fórmula, ambicios e innovadora, será un "ejemplo para muchas lenguas minorizadas en el resto del mundo", y ha confiado en que si el catalán tiene un sitio relevante en Internet, su futuro estará asegurado.

LORENZO DI PIETRO

Lorenzo Di Pietro ha destacado la relevancia de la Casa de la Creació Digital como "generadora de ocupación de calidad", ayudando a los creadores a profesionalizarse y hacer de la pasión su oficio, que ha destacado como sector estratégico para la ciudad.

Para Genís Roca, la casa es un "reconocimiento" a la labor que hacen los creadores de contenido en catalán, a los que ha animado a seguir luchando, ahora desde un sitio donde poder encontrarse, aprender, escuchar y sentirse apoyados, ha dicho.

DEFENDER EL CATALÁN

Ferri considera el nuevo espacio "mucho más que un equipamiento: es una apuesta de ciudad, de país y de futuro", ya que permitirá abrir puertas, sumar voces e integrar nuevas miradas a la promoción del catalán a través de las redes.

Romà ha defendido la responsabilidad de los medios de comunicación públicos en la promoción de la lengua, adaptándose a las nuevas realidades y plataformas: "Debemos hacer muchísimas acciones y estrategias para adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo".