Valls inaugura el 14 Smart City Expo: "Las ciudades son las protagonistas del siglo XXI"

Valls pasea por el Smart Citiy Expo, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha inaugurado este martes la 14 edición del congreso Smart City Expo, que se celebra desde este martes y hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y ha reivindicado que "las ciudades son las principales protagonistas del siglo XXI".

Lo ha dicho en la conferencia de apertura, junto a la exsecretaria general de ONU-Habitat y alcaldesa de Kuala Lumpur (Malasia), Maimunah Mohd Sharif; el vicepresidente de German Cities y alcalde de Hannover (Alemania), Belit Onay; la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, María Galindo, y el director general de Fira de Barelona, Constantí Serrallonga.

Valls ha sostenido que la "verdadera inteligencia" de las ciudades es conjugar la prosperidad con valores sociales, compartiendo el bienestar generado con la mayor parte de la población ya que, en sus palabras, el valor social junto a la tecnología genera un valor mucho mayor.

Por su parte, Sharif ha emplazado a poner las ciudades en la "primera línea" de la lucha contra el cambio climático y a favor de los derechos sociales, y ha sostenido que las ciudades del mundo son muy diferentes pero todas comparten los mismos retos y objetivos, entre ellos generar lugares que no solo sean aptos para vivir, sino para querer.

Onay ha afirmado que las "ciudades son el lugar donde se le da forma al futuro" y ha señalado que las ciudades inteligentes serán aquellas que sepan posicionar a la tecnología como una parte de la solución a sus retos, no como parte del problema.

CAMBIO GLOBAL

Galindo ha indicado que, ante el complejo contexto internacional, las administraciones tienen un "oportunidad única para liderar" la aplicación de las nuevas tecnologías en favor de la mayoría social, poniendo a las personas en el centro de sus políticas, un camino que ha defendido recorrer de la mano de las compañías privadas.

Serrallonga ha reivindicado que Barcelona es un vivo ejemplo de que la acción local puede llevar a un cambio global: "Cuando las ciudades lideran con coraje, pueden liderar el mundo".