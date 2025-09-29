31 empresas recibirán los Premios Liderpack 2025 de packaging y PLV

Una treintena de empresas se reparten los Premios Liderpack 2025 de packaging y PLV. - FIRA DE BARCELONA

Se entregarán en mayo durante el salón Equiplast 2026 en Fira de Barcelona Gran Via

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

31 empresas se han repartido los Premios Liderpack 2025 de packaging y Publicidad en el Lugar de Venta (PLV), convocados por la Asociación Española de Packaging, dentro de Graphispack Asociación, y el salón Hispack de Fira de Barcelona.

Las que han obtenido más premios son Miralles Cartonajes, con cinco galardones, seguida de Flexomed, DS Smith Tecnicarton, Rajapack, Smurfit Westrock España S.A, dgé-plv y Adaequo, con cuatro.

En esta edición, el jurado ha otorgado un total de 47 Premios Liderpack en Packaging, 15 Premios Liderpack-Popai Spain Award en la especialidad de Publicidad en el Lugar de Venta (PLV) y 18 Premios Liderpack en la categoría de Diseño Joven --específica para estudiantes--.

Entre los trabajos ganadores figuran unos clips resistentes de cartón agrupadores de botellas que reemplazan el film plástico; un envase flexible isotérmico reutilizable y rellenable para llevar la bebida colgada al pecho en festivales y grandes eventos, y sleeves ultra ligeros hechos de material reciclado, entre otros.

Las propuestas premiadas destacan por su enfoque en sostenibilidad y funcionalidad, con soluciones monomateriales reciclables que introducen el concepto de economía circular, explican los organizadores.

TALENTO JOVEN

También se concede un Premio Liderpack-Diseño Joven a 18 proyectos que a su vez habían sido finalistas de los XVI Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje convocados por el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje de Valencia al que concurrían más de 300 trabajos de 22 universidades y escuelas de diseño de toda España.

Estos proyectos responden a retos reales planteados por Moeve, Pascual, Florette, Babaria, International Paper y Grupo La Plana.

Con tres galardones, la Universidad de Zaragoza y la Politécnica de Valencia se han convertido en las vencedoras, seguidas por la Universidad de Valladolid, la Europea de Valencia, Esdi y la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, que han obtenido dos trabajos premiados cada una.

EQUIPLAST

La ceremonia de entrega de los Premios Liderpack 2025 se celebrará el próximo mes de mayo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, durante el salón Equiplast 2026.

Durante este acto, se darán a conocer las distinciones "Best in Show", a los dos trabajos de packaging y PLV más destacados entre todos los galardonados en esta edición.