La 32 Seafood Expo Global reunirá a más de 90 expertos internacionales

Imagen de una edición anterior de la Seafood Expo Global/Seafood Processing Global. - SEAFOOD EXPO GLOBAL/SEAFOOD PROCESSING GLOBAL

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seafood Expo Global/Seafood Processing Global reunirá en su 32 edición a más de 90 expertos internacionales del sector en una treintena de sesiones formativas, informa la organización este jueves en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ya prevé contar con expositores de más de 80 países y 62 pabellones nacionales y regionales, y ha superado los 52.000 metros cuadrados de superficie expositiva vendida.

Los ponentes destacados por el congreso incluyen representantes de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y WWF y directivos de grandes empresas del sector, así como con la economista y estratega geopolítica Nomi Prins, que protagonizará "uno de los momentos más destacados del programa" con su ponencia.

Respecto a la temática, las sesiones abordarán desde el desarrollo de la acuicultura, los mercados y especies emergentes, el cumplimiento en la cadena de suministro, la trazabilidad y transparencia, la innovación sostenible y la gestión responsable, entre otros, destacando tanto los retos actuales como las oportunidades futuras del sector.

La organización también ha destacado la sostenibilidad como un "tema central" a lo largo del programa de conferencias previsto para la edición, con diferentes expertos de ONGs, académicos y del sector privado que debatirán estrategias para mejorar las prácticas responsables en diferentes aspectos de la industria.