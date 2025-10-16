El 75% de asistentes al Caravaning 2025 se decanta por autocaravanas y camper

El 75% de asistentes al salón Caravaning 2025 apuestan por autocaravanas y camper, según una encuesta del evento. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los asistentes al salón Caravaning 2025 que se está celebrando en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona "muestran un interés especial por las autocaravanas y furgonetas camper", según una encuesta realizada a los visitantes del evento, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

Organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y el Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), se celebra del sábado 11 al 19 de octubre más de 700 modelos de vehículos y 180 empresas expositoras, además de las tendencias del sector en Europa.

De acuerdo con la encuesta, tres de cada cuatro asistentes al evento muestran en sus respuestas un interés especial por estos modelos con motorización integrada, "una tendencia que coincide con su peso creciente en el conjunto del sector", mientras que el 72% de los caravanistas buscan experiencias de turismo familiar.

En concreto, revela que un 75% de los asistentes al salón están interesados en adquirir un nuevo vehículo y que estos apuestan por autocaravanas (40,51%) y camper (34,48%), mientras que el 25% restante se decanta todavía la clásica caravana.

El estudio también constata el protagonismo creciente de las familias en el mundo del caravaning: un 72,4% de los encuestados asegura que el modelo por el que se ha interesado lo dedicaría a viajar con su pareja y sus hijos.