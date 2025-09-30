Agro.- Interporc y Alimentaria se unen para la proyección mundial del porcino de capa blanca

Interporc y Alimentaria se unen para la proyección mundial del porcino de capa blanca. - INTERPORC

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y Alimentaria han firmado un acuerdo de colaboración en el marco del congreso Alimentaria + Hostelco 2026, que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir a más de 100.000 profesionales de 150 países.

Con este primer acuerdo, Interprofesional pasa a ser asociación colaboradora de la feria y su director general se incorpora al Comité Organizador de Intercarn, el salón monográfico del sector cárnico de Alimentaria, informa la organización en un comunicado este martes.

En la firma han participado el director general de Interporc, Alberto Herranz, mientras que por parte de Fira de Barcelona estuvieron presentes la directora de Alimentaria, Anna Canal, y el director Alimentaria FoodTech y brand manager Intercarn, Ricardo Márquez.

Herranz ha destacado que esta colaboración permitirá a Interprofesional "conseguir un mayor alcance para la promoción del sector porcino, tanto a nivel nacional como internacional".

Durante el acto, se abordó la celebración de un gran foro sectorial a imagen de los que está organizando Interporc en otras comunidades autónomas con la presencia de profesionales del sector porcino.