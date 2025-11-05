Albares ve India como "socio imprescindible" de España y anuncia visitas diplomáticas en 2026

Albares en un mensaje en video durante la inauguradión del 5 Foro España-India celebrado en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

EUROPA PRESS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado India como un "socio imprescindible" de España, con quien comparte compromiso por la democracia, el multilateralismo y el desarrollo sostenible, y ha anunciado que en 2026 se realizarán nuevas visitas diplomáticas al país asiático.

Lo ha dicho en un mensaje en vídeo durante la inauguración del 5 Foro España-India, celebrado en el marco del congreso Smart City Expo, que se lleva a cabo esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, a la que han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el embajador de India en España y Andorra, Shri Jayant; el presidente de la Fundación Consejo España-India, Juan Ignacio Entrecanales, y el vicepresidente del Observer Research Foundation en Calcuta, el doctor Nilanjan Gosh.

Albares ha sostenido que eventos como este "contribuyen a reforzar los lazos" de ambos países y suponen un claro impulso a la estrategia del Gobierno para colaborar con India, intensificada tras la visita del presidente, Pedro Sánchez, a Bombay en 2024.

Por su parte, Collboni ha expresado la "alegría" que supone para Barcelona acoger el Foro España-India, ya que culmina la voluntad de la ciudad para estabilizar su relación con el país asiático anunciada en 2024 junto a la estrategia municipal 'Chapter India', que ha presentado este martes Jayant como nuevo embajador indio.

Ha esperado que en las próximas semanas se pueda inaugurar el nuevo consulado de India en Barcelona, que ha reivindicado como una "demostración clara de que la apuesta que hizo la ciudad empieza a dar sus frutos concretos" junto a la nueva sede de Casa Asia en el Palau de Pedralbes, cuyas obras está previsto que finalicen de aquí a un año.

ASOCIACIÓN

Jayant ha señalado que en un mundo en constante cambio como el actual, India ve a España como un socio con el que espera "extender su relación" en diferentes ámbitos, como el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), objetivo para el que eventos como este brindan energía y entusiasmo.

Del mismo modo, Entrecanales ha asegurado que el foro demuestra la continuidad de la sólida relación entre los dos países que, considera, ya han mostrado que pueden materializar "asociaciones exitosas", en este caso poniendo el foco en Barcelona como símbolo de innovación.

Finalmente, Gosh ha definido a India y España como "dos vibrantes democracias" a las que ha emplazado a seguir colaborando, especialmente en los ámbitos del talento, la ciencia y los sectores estratégicos, creando un modelo de asociación que el mundo pueda coger como ejemplo y abriendo un capítulo de conexión, no de competición.