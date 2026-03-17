Alimentaria + Hostelco 2026 exhibirá más de 300 productos innovadores

Edición anterior de Alimentaria + Hostelco - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del congreso Alimentaria + Hostelco, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, exhibirá más de 300 productos innovadores para mostrar "el dinamismo del sector y su capacidad para anticiparse a las tendencias globales".

Las novedades del evento organizado por Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de Barcelona, se centrarán en transformar hábitos de consumo, el interés por opciones más saludables, el compromiso con la sostenibilidad y la búsqueda de experiencias gastronómicas de calidad, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

El espacio Innoval, en The Alimentaria Hub, reunirá las novedades "más transgresoras" de empresas de todos los ámbitos de la alimentación, desde innovaciones en sectores clásicos como la carne, los aceites, los lácteos o los productos frescos, pasando por la panadería, confitería, helados y conservas, hasta refrescos, cervezas, comida deshidratada o proteína alternativa.

PREMIOS INNNOVAL

El próximo lunes, en el marco de Alimentaria + Hostelco, se entregarán los Premios Innoval 2026 a las mejores novedades lanzadas entre abril de 2024 y marzo de este año 2026, en las categorías de Canal Retail, Horeca, Impulso, Tendencias, Distribuidor y Producto.

La organización prevé contar este año, coincidiendo con su 50 aniversario, con unos 3.300 expositores, que ocuparán 100.000 m2 netos y 7 pabellones, casi todo el recinto Gran Via, a la espera de recibir a más de 110.000 visitantes, el 25% internacionales.

PRODUCTOS INNOVADORES

Más allá de Innoval, los expositores aprovecharán el salón para dar a conocer sus lanzamientos más recientes desde sus estands, entre los que destacan Fishology, que convierte pescados de calidad y cortes menos comerciales en embutidos, o la empresa de embutidos Font-Sans, que conmemora su centenario con el primer embutido recubierto de oro comestible de 24 quilates.

También están llamados a atraer la atención de los visitantes el brócoli 4.0, un producto que incorpora un proceso propio de deshidratación que estabiliza el sulforafano y multiplica hasta por 50 su concentración respecto al brócoli maduro, o el caviar de caracol impulsado por Caracoles de Gredos.

Ouegg introducirá "los primeros chips de huevo del mundo", el chef murciano Tomás Écija llevará su lingote de mar, una hueva de pescado que combina hueva de mújol envuelta en alga nori y confitada en aceite de oliva, y Cárnicas Muñoz presentará unos torreznos con sabor a lima y chili, entre otras novedades.