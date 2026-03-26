Alimentaria+Hostelco 2026 cierra con 109.600 visitantes (+1,6%) su edición más internacional

Imagen del salón Alimentaria+Hostelco 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de la industria de la alimentación Alimentaria+Hostelco ha cerrado su edición 2026 habiendo recibido 109.600 visitantes, un 25% de ellos internacionales y un 1,6% más de asistentes que en la anterior, tras cuatro jornadas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Esta cifra coincide con el 50 aniversario del evento, en el que han destacado el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafés), la exhibición de más de 300 productos innovadores y más de 3.300 empresas expositoras, 1.200 de ellas procedentes de 70 países distintos, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

En este sentido, las empresas internacionales participantes han supuesto un 30% más que la anterior edición, en 2024, con un aumento del 40% más de superficie expositiva destinada a presencia internacional.

Europa, con Polonia como País de Honor, junto con Latinoamérica y Norteamérica, han concentrado buena parte de esta representación empresarial, en una edición en la que se han celebrado 14.500 reuniones entre las firmas participantes y los más de 2.700 compradores e importadores de 120 países invitados por el salón.

El presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, ha subrayado que estas cifras "demuestran la solidez del sector incluso en un contexto internacional tan complejo como el actual".

CANAL HORECA E INNOVACIÓN

Una de las áreas de mayor éxito de esta edición ha sido la dedicada al canal Horeca, que, en línea con la apuesta estratégica del certamen por el 'foodservice' y la hostelería, ha crecido este año un 40% reuniendo más de 600 empresas del sector.

La gran participación de público junto al programa de actividades y las innovaciones presentadas, reflejan para el presidente de Hostelco, Pere Taberner, "el dinamismo y la capacidad de transformación tanto de la industria alimentaria en su conjunto, como del sector Horeca en particular".

SOLUCIONES SALUDABLES E IA

El salón se ha convertido en un escaparate de "propuestas pioneras", especialmente las que ofrecen al mercado soluciones más saludables, con menor impacto ambiental, y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) orientadas a una nutrición cada vez más personalizada.

Fruto de la colaboración de Alimentaria+Hostelco con la Fundació Banc dels Aliments, un centenar de voluntarios de la ONG tienen previsto recoger más de 20.000 kilos de alimentos y bebidas donados por las empresas expositoras.

PRIMER TRIMESTRE DE FIRA

En este primer trimestre, Fira también ha acogido eventos con altas cifras de asistencia, como el Integrated Systems Europe (ISE), que recibió en febrero 92.170 asistentes, o el Mobile World Congress (MWC), con 105.000 visitantes en marzo.

La próxima edición de Alimentaria+Hostelco tendrá lugar del 20 al 23 de marzo de 2028, de nuevo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.