El AMB lleva al Smart City Expo el debate sobre la vivienda como pilar de la ciudad inteligente

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha llevado al Smart City Expo World Congress 2025 el debate sobre la vivienda "como pilar de la ciudad inteligente y el futuro urbano sostenible".

En un comunicado este martes, el AMB ha detallado que presentará 4 mesas de debate centradas en vivienda asequible, rehabilitación energética y financiación público-privada para transformar el modelo urbano metropolitano.

El vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, ha afirmado que la política de servicios públicos del organismo solo puede suceder en el ámbito de la región metropolitana y ha defendido que "la dignidad de las personas comienza por las condiciones de los espacios donde viven".

Balmón ha señalado que el AMB dispone de instrumentos que permiten garantizar un acceso a la vivienda de "calidad impecable" y ha añadido que para responder a la presión demográfica se debe pensar menos en horizontal y más en vertical.

La participación del AMB en el congreso, que se celebra desde este martes hasta este jueves en el recinto de Gran Via de Fira Barcelona, refuerza su compromiso con un "territorio más habitable, eficiente e inclusivo, donde digitalización y políticas públicas se integren para afrontar los retos de acceso a la vivienda, transición energética y planificación urbana sostenible."