Barcelona acogerá el MotoGP Fan Fest el 13 y 14 de mayo como previa del Mundial

Cartel del MotoGP Fan Fest - CIRCUIT BARCELONA CATALUNYA

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá por primera vez los próximos 13 y 14 de mayo en plaza de Catalunya el MotoGP Fan Fest, un evento abierto al público, como previa del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026, informa Circuit de Barcelona Catalunya en un comunicado este lunes.

Con acceso libre y gratuito y una programación pensada para todos los públicos, el MotoGP Fan Fest Barcelona acercará el Mundial a los aficionados a través de experiencias inmersivas, música en directo, entretenimiento, presencia de pilotos actuales y actividades interactivas.

El evento incluye, asimismo, una zona comercial y de restauración, así como programas retransmitidos en directo

El espacio abrirá de 12 a 21 horas ambos días y uno de los actos destacados es el 'Meet the Riders', un encuentro entre pilotos y aficionados el día 13 y que contará con la presencia de los pilotos de Moto2 y Moto3 Iván Ortolá, José Antonio Rueda amb Álvaro Carpe i Brian Uriarte, Daniel Holgado, Máximo Quiles, Manuel González y David Muñoz.

A continuación intervendrán los pilotos de la categoría reina Joan Mir, Àlex Rins, Pedro Acosta, Àlex Márquez y Jorge Martín.