Barcelona pone en marcha una prueba piloto de paradas de bus inteligentes en 14 estaciones

Prueba piloto de paradas inteligentes en una estación de bus en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una prueba piloto de paradas de autobús inteligentes en 14 estaciones de la ciudad, las cuales recogen datos en tiempo real para ajustar la oferta y la atención a los usuarios de manera más eficiente.

La tecnología ha sido ideada por la empresa canadiense Buspas, ganadora del reto de mejora de la red de bus del Barcelona Lab Mobility (BILM) en 2014, lanzado por el consistorio y Fira de Barcelona en colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), explica un comunicado este jueves.

El objetivo de la prueba, que durará unos 12 meses, es adquirir mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la red, así como del comportamiento de las personas usuarias, para proporcionar al operador información en tiempo real de lo que sucede en la parada y, de este modo, ofrecer un mejor servicio.

Una vez finalice la prueba se analizarán los datos y se evaluarán los futuros usos y aplicaciones de esta tecnología, cuya implantación ha tenido un coste de 97.200 euros, un 80% de los cuales asumidos por el Ayuntamiento como propuesta ganadora del reto.

De este modo, Barcelona avanza en su objetivo de optimizar las más de 100 líneas que operan en la ciudad, en las que se realizan más de 750.000 validaciones diarias entre semana.