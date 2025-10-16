Bizbarcelona y Saló de l'Ocupació 2025 suman más de 13.000 visitantes

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ediciones 2025 de Bizbarcelona y Saló de l'Ocupació han cerrado este jueves con un total de 13.000 visitantes entre ambos, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Ambos encuentros se han celebrado en el recinto Montjuïc de la institución ferial desde el martes y Fira de Barcelona ha asegurado que han sido "muy participativas, afianzando su utilidad como eventos clave para la promoción económica y la mejora de la empleabilidad en la ciudad".

La teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio y Trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha explicado que los dos encuentros se "han consolidado estos espacios como instrumentos estratégicos para el desarrollo económico y social de la ciudad".

Bizbarcelona ha acogido 160 actividades y 75 empresas y entidades, y ha ofrecido ideas, recursos prácticos y soluciones innovadoras para mejorar la competitividad del tejido económico local.

El Saló de l'Ocupació, por su parte, ha contado con más de 160 actividades y ofrecido más de 700 trabajos, y ha puesto el foco en la inteligencia artificial (IA) aplicada al trabajo y en colectivos prioritarios como los jóvenes, los mayores de 45 años, y las personas con discapacidad.