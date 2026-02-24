CaixaBank intensifica su participación en el MWC con actividades, ponencias y experiencias

Presencia de CaixaBank en una edición anterior del MWC - CAIXABANK

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha intensificado su participación en el Mobile World Congress (MWC) con "una amplia gama de actividades, ponencias y experiencias que subrayan su compromiso con la innovación, el talento y el emprendimiento", informa en un comunicado este martes.

El evento se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y CaixaBank estará presente tanto en el MWC como en el 4 Years From Now (4YFN) y el Talent Arena --que se celebra en el recinto Montjuïc--.

Como patrono de la Fundación Mobile World Capital, CaixaBank tiene presencia por segundo año consecutivo en el stand de la Mobile World Capital Barcelona, para el que ha elaborado una propuesta alrededor de la inteligencia artificial (IA) agéntica.

El banco presentará una experiencia inmersiva que permite descubrir cómo la IA está transformando la experiencia de compra, redefiniendo el proceso y la relación con los consumidores.

En concreto, a través de un asistente digital conversacional, los visitantes pueden simular la compra de un vehículo desde Facilitea Coches, el portal de financiación de vehículos de CaixaBank, como si interactuasen con un asesor personal real.