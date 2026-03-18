Construmat se une a Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura 2026

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BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón Construmat ha anunciado que se ha unido a Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y que llevará a cabo varias iniciativas "como antesala a la celebración de su 25 edición", informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará en el recinto Gran Via de la institución ferial entre el 18 y el 20 de mayo de 2027, y las actividades pondrán en valor la innovación, la sostenibilidad y la profesionalización del sector.

La voluntad es aprovechar "esta oportunidad para acercar el sector de la construcción a la ciudadanía y mostrar su contribución al desarrollo urbano responsable".

El presidente del salón, Xavier Vilajoana, ha explicado que la capitalidad de Barcelona "es una oportunidad para acelerar la transformación del sector de la construcción hacia la sostenibilidad, la industrialización y la innovación".

Entre los actos previstos están la instalación de un espacio dedicado a la formación y sensibilización sobre los trabajos en altura junto a la Fundación Laboral de Construcción, o visitas guiadas para profesionales y público general en obras realizadas con madera.