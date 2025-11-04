El CZFB presenta la ampliación del DFactory a empresas e incubadoras del Distrito 4.0

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué. - CZFB

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, se han reunido este martes con empresas e incubadoras presentes en el Distrito 4.0 para presentarles la ampliación del DFactory.

Lo han hecho en el marco del Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona y en el que el CZFB cuenta con un estand.

La ampliación del DFactory permitirá pasar de 17.000 a 60.000 metros cuadrados, con cuatro nuevos edificios, que deberán estar disponibles a finales del año que viene.

Navarro ha señalado que el DFactory "ya se encuentra en plena ocupación", lo que muestra que hay demanda y es útil para las empresas, según él.

Está previsto que las empresas interesadas en instalarse en alguno de los nuevos cuatro edificios del complejo puedan ubicarse en ellos a principios de 2027.