La edición brasileña del Smart City Expo prevé 85 ponentes y 6.000 asistentes

Publicado 21/03/2019 14:47:41 CET

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición brasileña del salón Smart City Expo prevé reunir a 85 ponentes y 6.000 asistentes en su segunda edición, que se celebrará en la ciudad de Curitiba.

En un comunicado este jueves, Fira de Barcelona ha informado de que la cumbre sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes llevará como lema 'Planning the cities we want' (Planeando las ciudades que queremos).

"El evento será un punto de encuentro entre ciudades, representantes institucionales y empresas donde se abordarán los principales desafíos que afrontan las ciudades del país", ha explicado la institución ferial.

Fira de Barcelona organiza esta cumbre en colaboración con Icities y con el apoyo de la ciudad de Curitiba y el Frente Nacional de Prefeitos (FNP) de Brasil.

La cumbre forma parte de la estrategia de internacionalización del Smart City Expo World Congress, que celebrará su novena edición del 19 al 21 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El salón de ciudades inteligentes también organizará en 2019 otros eventos regionales como el de Curitiba en Buenos Aires (Argentina), Kioto (Japón) y Puebla (México).