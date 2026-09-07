Eurecat e IREC muestran sus innovaciones en la Battery & ES Tech Europe a través de Battech

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BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eurecat y el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) estarán presentes como Battech en la primera edición de la feria Battery & Energy Storage Tech Europe 2026, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona este martes y miércoles.

Battech es la unidad conjunta de investigación impulsada por Eurecat y el IREC con "capacidades de investigación, desarrollo, ensayo e innovación que cubren toda la cadena de valor de las baterías, desde los materiales y las celdas hasta los sistemas, la segunda vida y el reciclaje", informa el centro tecnológico este lunes en un comunicado.

Battech dará a conocer las capacidades para desarrollar, integrar, caracterizar y validar soluciones de baterías y sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) para aplicaciones estacionarias e industriales, incluyendo la evaluación del rendimiento y la seguridad, tanto con baterías nuevas como de segunda vida.

También exhibirá tecnologías avanzadas a lo largo de la cadena de valor de las baterías, desde los materiales y las celdas hasta los módulos, packs, sistemas de gestión y sistemas de almacenamiento de energía con baterías, incorporando criterios de circularidad, segunda vida y reciclaje.

En la feria, Battech explicará los resultados del proyecto HYBRIS, que ha desarrollado un sistema híbrido de almacenamiento de energía (HESS) mediante la integración de baterías de titanato de litio (LTO) y baterías de flujo redox orgánicas acuosas (AORFB), para poder dar respuesta a diferentes necesidades energéticas, desde demandas de alta potencia hasta el suministro de energía durante periodos prolongados.

Asimismo, se mostrará el proyecto HIBRIDe, orientado a reforzar las capacidades tecnológicas para la autonomía energética sostenible, abordando el reto de generar una solución tecnológica innovadora que permita la optimización, la hibridación, el almacenamiento y la gestión de redes para facilitar la integración de energías renovables.

APLICACIONES EMERGENTES

Las aplicaciones emergentes de las baterías más allá de la automoción de gran serie, en mercados de movilidad especializada como el aeroespacial, los drones, el ferrocarril y el sector marítimo, así como en el mercado estacionario y otras aplicaciones industriales, como los centros de datos, también estarán presentes en el estand de Battech (Hall 2, estand A5), así como las baterías para el apoyo y la flexibilidad de la red eléctrica.

Expertos de Battech participarán también en el programa de conferencias de la feria, con ponencias sobre la construcción del ecosistema de Sistemas de Almacenaje de Energía con Baterías (BESS) de Catalunya, aplicaciones de baterías para centros de datos, el papel del pasaporte de baterías desde el punto de vista de la sostenibilidad, perspectivas del mercado emergente y regulación de los pasaportes de baterías y generación de oportunidades de negocio.