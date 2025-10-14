La experta en IA Sol Rashidi será la ponente principal de ISE en 2026

Ha sido reconocida por Forbes como una de las "5 líderes que están acercando la IA a todo el mundo"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El congreso audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) ha anunciado a la experta en inteligencia artificial (IA) Sol Rashidi como ponente principal de su edición de 2026, que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Reconocida por haber sido la primera directora de IA a nivel mundial, Rashidi abordará "cómo navegar la euforia en torno a esta disciplina, liderar con eficacia e integrar la ciberseguridad en las estrategias de crecimiento", informa la organización del evento en un comunicado este martes.

El director general de ISE, Mike Blackman, ha asegurado que "la visión, la amplia experiencia y la profunda comprensión de Sol sobre la evolución del mundo empresarial inspirarán a los asistentes a ir más allá de los límites convencionales de la IA".

La ponencia de Rashidi, titulada 'The AI reality check: what it takes to scale and the future of leadership', ofrecerá una reflexión sobre cómo la IA "se ha convertido en un campo de batalla en el que navegar entre la euforia, las medias verdades y la realidad".

En palabras de Rashidi, el reto no es adoptar la IA, sino liderar con ella: "Estoy deseando participar en ISE 2026 y compartir mi visión sobre cómo distinguir la euforia de la realidad, aplicar una buena gobernanza e integrar la ciberseguridad para marcar la diferencia", ha afirmado.

TRAYECTORIA

Reconocida por su labor en innovación empresarial y tecnología, la carrera de Rashidi abarca cuatro cargos de alta dirección en empresas del Fortune 500.

En 2016 se convirtió en la primera Chief AI Officer del mundo en el ámbito corporativo, liderando iniciativas de IA y datos en Sony Music, Merck y Estée Lauder, antes de incorporarse a Amazon como ejecutiva tecnológica.

Además, posee 10 patentes, es autora del best-seller "Your AI Survival Guide", incluido entre los "Mejores 50 libros sobre AI", y ha sido reconocida por Forbes como "AI Maverick & Visionary of the 21st Century" y una de las "5 líderes que están acercando la IA a todo el mundo".