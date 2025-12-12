Fira.- Fira de Barcelona factura 350 millones en 2025, un 17% más

(I-D) Martina Font (Fira De Barcelona), Josep Santacreu (Cámara De Barcelona), El Conseller Miquel Sàmper, El Alcalde Jaume Collboni, Pau Relat (Fira De Barcelona), Constantí Serrallonga (Fira De Barcelona) Y Laia Claverol (Ayuntamiento De Barcelona). - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona prevé cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 350 millones de euros, un 17% más que en 2024, y registrar un Ebitda de 60 millones, un 8% más.

Así lo han explicado en rueda de prensa este viernes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director general, Constantí Serrallonga.

Collboni ha añadido que Fira de Barcelona tiene un impacto económico de 6.000 millones de euros y que permite la creación de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)