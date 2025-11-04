Fundación ONCE lleva el robot de asistencia a personas con discapacidad 'AccessRobots' a la Fira de Barcelona

Fundación ONCE presenta al robot de asistencia a personas con discapacidad 'AccessRobots' en Fira de Barcelona - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE lleva su robot de asistencia a personas con discapacidad 'AccessRobots' a la feria 'Smart City Expo World Congress', que se está celebrando en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona hasta el 6 de noviembre.

Durante estos días, el robot 'AccessRobots' acompaña a todos aquellos visitantes con discapacidad que lo deseen, a quienes ayuda a deambular por los diferentes stands de la feria. Su objetivo es dotar de autonomía a las personas con diferentes perfiles, discapacidad sensorial, visual o auditiva, movilidad reducida o discapacidad intelectual.

La colaboración de Fira de Barcelona con Fundación ONCE, ILUNION IT Services, como consultor tecnológico, y la empresa WIZZIE, fabricante de software especializado en análisis avanzado de espacios inteligentes, ha hecho posible que el robot esté presente en 'Smart City Expo World Congress 2025', el evento de referencia a nivel mundial alrededor de soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, según sus impulsores.

El robot, incluido en el proyecto de robótica asistencial 'AccessRobots', acompaña y guía a personas con cualquier tipo de discapacidad en entornos complejos como las estaciones de autobuses, aeropuertos, hospitales o grandes superficies.

Dispone de una bandeja en la que los usuarios pueden depositar la maleta o bolsa de mano y, además, cuenta con un asidero al que pueden agarrarse las personas ciegas. En el caso de las personas sordas, pueden interactuar con él a través de una pantalla.

'AccessRobots' ofrece seguridad y autonomía a las personas con discapacidad a la hora de acceder a las instalaciones de forma autónoma, ya que elimina las barreras a las que se enfrentan para desarrollar la actividad deseada. Además, incorpora, a través de una aplicación, un módulo de reservas personalizado y accesible que ya han testeado usuarios finales en entornos reales.