Gastronomic Forum Barcelona reunirá a chefs catalanes 'Michelin' y 419 empresas, un 10% más

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomic Forum Barcelona reunirá a todos los chefs con 3 estrellas Michelin de Catalunya y 419 empresas expositoras, lo que representa un 10% más que en 2024 y "la mayor oferta expositiva" de la historia del encuentro.

Lo ha explicado este lunes el director del salón, Josep Alcaraz, y el director de contenidos, Pep Palau, en rueda de prensa para presentar las novedades de la edición de este año, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

El programa reunirá a unos 180 ponentes, de los cuales unos 70 serán chefs que suman 52 estrellas Michelin, y Ferran Adrià hará la ponencia inaugural, que marcará las líneas estratégicas del evento.

Bajo el lema 'La nueva cocina catalana', el foro quiere abordar este nuevo concepto y estará orientado a profesionales de los sectores de la hostelería, la gastronomía y el 'foodservice', en un año marcado por la nominación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía.

SECTOR PRIMARIO CATALÁN

También han participado la directora de la Agència Catalana del Turisme, Arantxa Calvera, y el chef del restaurante Alkimia y autor del 'Manual d'Autodefensa de la Cuina Catalana', Jordi Vila, que han considerado que el foro será un buen espacio para debatir qué la es nueva cocina catalana.

Calvera ha defendido el sector primario catalán es una parte indispensable de la cadena gastronómica y ha valorado que la alta cocina se inspira en la tradición.

Para Alcaraz, el salón proyectará la cocina catalana a todo el mundo, al tiempo que será el mejor de los espacios para encontrar oportunidades empresariales dentro del sector y disfrutar de la gastronomía.

MÁS DE 80 PRODUCTORES CATALANES

Según Palau, la nueva cocina catalana es integradora y promueve la convivencia, ya que aglutina la vanguardia de los chefs y la tradición, todo gracias al tejido productivo catalán.

La edición de este año reunirá más de 200 pequeños productores de toda España, y el Espai Catalunya integrará más de 80 productores locales coordinados por Prodeca junto a la Diputación de Barcelona, la de Girona y la de Lleida.

7% DE EXPOSITORES EXTRANJEROS

El 65% de las empresas proceden de Catalunya, el 28% del resto de España y habrá un 7% de los expositores vendrán países como Alemania, Lituania, Irlanda, Portugal, Francia, Chipre e Italia.

En 18.500 metros cuadrados, las empresas presentarán productos gastronómicos (83%), equipamiento (11%) y menaje para restauración y hostelería (3%).