El Govern no prevé "ningún tipo de incidencia" por el traslado de The District a Madrid

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, no prevé "ningún tipo de incidencia" en las políticas de vivienda del Govern por el anuncio de The District de trasladar la quinta edición del salón, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2026, a Madrid, tras cuatro años en Fira de Barcelona.

En una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu ha descartado valorar la decisión, pero ha dicho que el Ejecutivo está "absolutamente convencido" de sus políticas de vivienda y de las políticas de intervención del mercado para conseguir un parque de alquiler "posible, asequible y razonable".

"Es una decisión que han tomado los organizadores de la feria The District. Se acaba un período o un ciclo de cuatro años, de acuerdo con lo que ha informado la Fira. Y, por tanto, nada más que decir sobre esta cuestión. Es una decisión que han tomado, por tanto, desde el Govern la respetamos", ha añadido.