Graphispag 2027 contará con más tecnología e innovación para mejorar la eficiencia

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Graphispag contará con más tecnología e innovación para mejorar la eficiencia y competitividad de la impresión, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El evento se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2027 en el recinto Gran Via de la institución ferial, junto al salón de equipamiento, procesos productivos y aplicaciones dirigidas a facilitar decisiones de inversión Hispack.

El salón celebrará su 60 aniversario en 2027 y prevé ocupar el pabellón 1 del recinto de Gran Via con más de un centenar de expositores y superar los 11.000 visitantes.

El presidente del comité organizador, Joan Casas, ha explicado que el evento "proporciona un entorno real de decisión, acceso a sectores intensivos en impresión y la oportunidad de posicionarse como socios de productividad, rentabilidad y transformación industrial".

Graphispag 2027 también presentará soluciones dirigidas a otros sectores que utilizan la impresión como recurso clave en sus procesos creativos, productivos o comerciales.