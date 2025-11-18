El Gremi del Motor asume la organización del Saló Ocasió

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona ha anunciado que ha asumido la organización del Saló Ocasió por primera vez, en un comunicado este martes.

El encuentro se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona del 5 al 8 de diciembre, y prevé contar con más de 2.000 vehículos y "todas las grandes marcas".

El presidente del Gremi y del Saló Ocasió, Jaume Roura, ha explicado que el objetivo es alcanzar los 20.000 visitantes y que se celebrará "con una imagen totalmente renovada".

Ha reivindicado que es "el salón más antiguo de Catalunya y de toda España y que debe recuperar el liderazgo que lo ha caracterizado".

El salón ha renovado completamente su página web, que ofrece un buscador de expositores y marcas y otro de coches y motos expuestos, y ha incrementado su campaña publicitaria.