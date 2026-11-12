Hispack 2027 homenajea a las empresas de packaging para celebrar su vigésima edición

Imagen promocional de Hispack 2027 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Hispack contará con un programa especial para celebrar su vigésimo aniversario en el que rendirá homenaje a las empresas, profesionales y entidades que han contribuido a construir la historia del salón y al desarrollo de la industria del packaging en España, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2027 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y está organizado por la institución ferial.

Está previsto que el salón organice diversas iniciativas para "recuperar la memoria colectiva de la industria del envase y embalaje, reconocer a sus protagonistas y mostrar cómo ha evolucionado la industria del envase y embalaje" desde la primera edición.

El director del encuentro, Xavier Pascual, ha destacado que el salón "ha evolucionado junto a las empresas, asociaciones y profesionales que han impulsado el desarrollo de la industria del packaging".

La programación culminará el 5 de mayo de 2027 con La Noche 20 de Hispack, una gala que reunirá en la Llotja de Mar de Barcelona a representantes empresariales, institucionales y sectoriales para celebrar la vigésima edición del salón.