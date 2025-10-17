Llopart (Caravaning) destaca el aumento "notable" de visitantes con perfil familiar joven

Destaca asistentes del norte de España, Aragón y Andalucía

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional del Caravaning 2025 está recibiendo un aumento "notable" de visitantes con un perfil familiar joven, así como de asistentes procedentes del resto de España, según ha explicado en una entrevista a Europa Press su director, Josep Antoni Llopart.

Se celebra del 11 al 19 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en un momento en el que el sector factura 1.000 millones de euros en España, según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Las tendencias del mercado están provocando que las autocaravanas y los vehículos camperizados sean los protagonistas de esta edición, que cuenta en total con más de 700 modelos de vehículos y 180 empresas expositoras, algunas de ellas líderes en Europa, como Adria, Kaus, Fent, Sterckeman, Hymer o Benimar.

"El norte de Europa tiene una cultura del caravaning muy consolidada, forma parte de su ADN. Aquí ha costado más su penetración, pero estamos viviendo un crecimiento en España", señala Llopart, quien destaca la asistencia al salón de visitantes procedentes del norte de España, Aragón y Andalucía.

En concreto, apunta que destacan las parejas jóvenes y con hijos pequeños: "Son nuevas generaciones con el interés de experimentar la aventura, el contacto con la naturaleza, por lo que en España proliferan mucho las autocaravanas para familias o campers para los más jóvenes", subraya.

ÁREAS DE PERNOCTACIÓN

Llopart argumenta que estos vehículos permiten escapadas regulares los fines de semana y abren la puerta a la improvisación, también gracias a la opción de alquilarlos por unos días, lo que a su parecer también explica su crecimiento en España.

Sin embargo, lamenta que en el país escasean las áreas de pernoctación, uno de los retos pendientes del sector junto con la falta de áreas de estacionamiento.

"Tenemos un reto y es aumentar los espacios disponibles, adecuarnos a la demanda, que en estos momentos está muy por encima de la capacidad actual", asevera.

PRECIOS VARIADOS

A lo largo del salón, se encuentran vehículos o productos que oscilan entre los 15.000 y el medio millón de euros, para fomentar que esta práctica sea accesible para todos los bolsillos y necesidades.

"Comprar una autocaravana o una camper es una alternativa, los usuarios también pueden camperizar un vehículo que ya sea suyo", agrega Llopart.

EDICIÓN 2027

Aunque el salón finaliza este domingo, la organización se muestra "muy satisfecha" con los productos exhibidos, las marcas presentes y la estimación de la cifra de asistencia, que estará en torno a los 67.000 visitantes de la edición anterior.

La siguiente edición se celebrará del 16 al 24 de octubre de 2027, también en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.