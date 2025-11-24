Navarro (CZFB) y Relat (Fira) defienden una "mirada a largo plazo" para la economía catalana

El consejero de Estrategia Institucional y Corporativa de la Cámara de Barcelona, Enric Jové; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el delegado especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, han reivindicado la necesidad de una "mirada a largo plazo" para fomentar el crecimiento económico de Catalunya.

Así lo han manifestado este lunes en la jornada 'Motors de l'Economia Catalana', organizada por la Cámara de Barcelona y el Institut d'Economia de Barcelona (IEB), en un debate en el que también ha participado el consejero de Estrategia Institucional y Corporativa de la Cámara de Barcelona, Enric Jové.

"El progreso económico viene dado por la colaboración y planes a corto, medio y largo plazo, incluso en estos momentos, en los que estamos adaptándonos a unas condiciones que cambian de forma rápida", ha destacado Navarro.

Ha puesto en valor la capacidad para generar alianzas que tiene el territorio, poniendo de ejemplo que la antigua parcela de Nissan haya recuperado su actividad industrial y logística y la recuperación de un millar de puestos de trabajo perdidos con la marcha de la firma japonesa.

Por su parte, Relat se ha definido como "reivindicador de la mirada larga" y ha hecho hincapié en la voluntad de Fira de Barcelona de dejar un legado para Catalunya a 10 o 15 años vista.

"Cuando el Mobile World Congress llegó en 2006 a Barcelona, esta industria era inexistente o muy poco relevante. Ahora, 20 años después, Barcelona es referente en este sector", ha subrayado.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Sobre la Ampliación del Aeropuerto de Barcelona, Navarro ha defendido la operación "no porque venga más gente, sino porque esta gente viene, por ejemplo, a las ferias".

Ha apuntado que esto se debe a que Barcelona y su área metropolitana tienen "un tejido social, económico, cultural y de oportunidades que muy pocas ciudades tienen".

Relat ha calificado esta ampliación como "una decisión de coherencia", que a su parecer gana fuerza si se suma a las infraestructuras hotelera y ferial y al talento del territorio.

"El efecto de estar ubicados próximamente es un elemento clave, así como las sinergias con las instituciones", ha agregado.

LA FIGURA DEL EMPRESARIO

En su intervención, Enric Jové ha hecho un llamamiento a mejorar la percepción de la figura del empresario en Catalunya.

"Demasiadas veces el empresario queda estigmatizado porque lo alejamos y lo contraponemos a la ciudadanía", ha criticado.

Por ello que ha insistido en que un país competitivo pasa por ilustrar al empresario "como un modelo de éxito, así como deportistas o referentes del mundo cultural".