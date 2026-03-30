Padel World Summit 2026 aborda los grandes retos y oportunidades de la industria

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BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Padel World Summit prevé abordar los grandes retos y oportunidades de la industria, con la participación de 40 expertos en la 'Global Padel Conference', informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro se celebrará del 26 al 28 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y contará con la participación de Bill Ullman, Mark Hewlett, Ignacio Soto Borja, Inés Álvarez, Ben Hanley y Patricio Misitrano.

El evento estará dividido en seis bloques temáticos: la expansión global e institucional del deporte; los modelos de negocio sostenibles para clubes y operadores; las alianzas y colaboraciones que impulsan el crecimiento del sector; la tecnología y la innovación digital; la formación y profesionalización del talento, y el poder emocional de la comunidad y el estilo de vida que rodea al pádel.

La Global Padel Conference se complementa con la Innovation Arena, cuyo escenario acoge más de 50 presentaciones adicionales de startups, tecnología e inversión.

El salón prevé reunir a más de 150 expositores y superar los 6.000 asistentes profesionales de todo el mundo.