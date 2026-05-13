Piscina Barcelona organiza una jornada para analizar el papel del agua en espacios urbanos

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BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La edición de Piscina Barcelona ha organizado la jornada 'Water & Space: diseñando el futuro del bienestar', que analizará el papel del agua en la creación de espacios urbanos y arquitectónicos orientados a mejorar la calidad de vida, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará el 27 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe, mientras que el salón se hará del 15 al 18 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

La jornada ofrecerá ponencias y conversaciones cruzadas para explicar cómo el agua "puede redefinir la relación entre arquitectura, paisaje, comunidad y bienestar".

La organización ha destacado que "uno de los ejes centrales del encuentro será la mesa de miradas cruzadas entre Europa, Latinoamérica y Oriente Medio", un diálogo que pondrá en común contextos, desafíos y oportunidades compartidas en torno al diseño de espacios relacionados con el agua y su impacto social.

La voluntad de Piscina Barcelona es crear un "nuevo foro de conocimiento que trasciende el ámbito ferial", y la jornada se enmarca en la programación oficial de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura.