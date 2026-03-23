Los Premios Innoval galardonan las propuestas "más disruptivas" del sector en Alimentaria

Galardonados de los Premios Innoval 2026. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Innoval 2026 han galardonado este lunes las propuestas "más disruptivas" en alimentación y bebidas lanzadas entre abril de 2024 y marzo de 2026 en la feria Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Los premios reconocen los lanzamientos "más avanzados de la industria, referencias que ponen el foco en la reformulación del sabor, la conveniencia, la salud y un enfoque más sostenible en alimentación y bebidas".

Los ganadores han sido seleccionados entre los más de 300 productos expuestos en la muestra Innoval, el área de Alimentaria Hub que concentra la innovación más avanzada del sector.

BEBIDAS, CÁRNICOS Y PRODUCTOS FRESCOS

En la categoría de Bebidas, los premios han reconocido a Maison Perrier Chic, de Nestlé Waters, una línea de mocktails sin alcohol elaborados con agua con gas, zumos y extractos botánicos; mientras que en Lácteos y derivados, Yosoy, de Liquats Vegetals, ha sido premiada por su nueva familia barista y sus versiones Matcha Avena, Avena 0%, Pistacho Avena y Chai Avena, sin azúcares añadidos, aditivos ni gluten.

En Cárnicos y derivados, Torre de Núñez ha sido reconocida por su Gama Ligero, compuesta por chorizo curado y criollo con 30% menos de grasa, alto contenido proteico y elaboración sin aditivos, gluten ni lactosa; y en Helados y Congelados, el premio ha sido para Pizza Snacks de Fripozo, con pequeños bocados inspirados en recetas de pizzería y Churro Bites, mini churros congelados rellenos de Nocilla, de Maheso.

En la categoría de Productos frescos y refrigerados no lácteos, ha sido premiada Carretilla, con sus gratinados refrigerados sin conservantes y presentados en bandejas de madera 100% biodegradables.

PROTEÍNA, SALUD, PLACER Y DULCE

El premio a la Proteína alternativa ha recaído en Ouegg, de Patatas Fritas Torres, los primeros chips elaborados únicamente con clara de huevo deshidratada mediante tecnología que conserva su valor nutricional; mientras que Pintura de Gamba by Caviaroli ha sido premiada por su emulsión de gamba roja del Mediterráneo que actúa como salsa, aderezo y elemento decorativo con intenso sabor marino.

Germinado de Brócoli 4.0, de Germinats Tugas, ha sido reconocida por su innovación en salud como superalimento funcional con sulforafano estabilizado y 50 veces más concentrado que el brócoli maduro; y por su innovación en sostenibilidad, los Bagazitos, de Impact Foods por transformar el bagazo cervecero en un snack rico en fibra y proteína en lo que se ha considerado "todo un ejemplo de economía circular".

Por su parte, el premio al placer ha sido para Lingote de Mar, de Eurocaviar, por su capacidad de "reinterpretar la hueva tradicional con una preparación de mújol envuelto en alga nori y confitado en aceite de oliva"; y, por último, las patatas bañadas en chocolate Xocoxips, de Alfonso Torres ha recibido el galardón en la categoría de Dulcería innovadora y de conveniencia.