Renfe presenta su catálogo formativo en el Saló de l'Ensenyament 2026

Archivo - Estand de Renfe en una edición anterior del Saló de l'Ensenyament - RENFE - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe estará presente en la edición 2026 del Saló de l'Ensenyament para presentar su catálogo formativo, informa en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebra hasta el domingo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, y Renfe difundirá las profesiones ferroviarias en su estand.

Como novedad, contará con un simulador de conducción que permitirá "vivir una experiencia real como maquinista de tren", y los estudiantes podrán ver la sensación de conducir un AVE a 250 kilómetros por hora guiados por un formador.

Renfe presentará la formación que se imparte en la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de la empresa, que permite obtener la licencia de maquinista y el diploma de conocimientos generales mínimos para su certificado B.

Además, explicará las diferentes vías de entrada para trabajar en la compañía y "pondrá el acento" en que los puestos de trabajo como maquinista u operador de mantenimiento no son solo masculinos.