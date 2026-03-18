El Saló de l'Ensenyament 2026 abre con cerca de 230 estands y pone el foco en la orientación

Entrada del Saló de l'Ensenyament - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebra en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona hasta este domingo 22 de marzo, ha abierto sus puertas este miércoles en una edición que cuenta con cerca de 230 expositores y que pondrá énfasis en reforzar los servicios de orientación.

En la inauguración han estado presentes la secretaria general de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, Teresa Sambola, y el secretario de Mejora Educativa del departamento, Ignasi Giménez; y, por la parte de universidades, ha estado la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, así como rectores de universidades catalanas.

En declaraciones a los periodistas, la consellera Montserrat ha destacado el salón como un espacio de reflexión también y conversación para los jóvenes, y ha destacado el incremento de la prematriculación en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) este año, que cree que muestra "la buena salud del sistema".

Un año más, el salón cuenta con la presencia de todas las universidades catalanas y una Formación Profesional (FP) que representa más de la mitad del conjunto de propuestas.

EDUCACIÓN

En el apartado de educación y FP había stands con información de los diferentes centros educativos públicos de toda Catalunya, como por ejemplo los del Consorci d'Educació de Barcelona y los de la propia Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

En cuanto a la formación privada-concertada, había estands de La Salle, Salesians, Jesuïtes Educació, Xaloc y Vedruna, entre otros.

Algunas formaciones especializadas estaban recogidas en los estands del Institut del Teatre, la Escola de teatre musical professional i internacional, la Escuela Guerrero de moda y patronaje, la Escola Tècnica Professional de Manteniment de Renfe o la Cazcarra Image School.

También destaca la presencia de alumnos interesados en los puestos de la Escuela de Arte Digital y Programación FRAME GAMES, en Eurofitness Edu y en el Institut d'Estudis Mèdics (IEM), que contaba con una ambulancia y ejemplos de material.

Un año más destaca la polémica presencia del estand de los centros universitarios de la defensa - escuelas militares, que contaba con una aeronave del Ejército y la presencia de militares para dar información.

DEMOSTRACIONES EN DIRECTO

Otros estands contaba con demostraciones de sus formaciones, como la de Vet Barber donde se estaba cortando el pelo a un perro; la Escola Pastisseria Gremi Barcelona (EPGB), que estaba haciendo cruasán en directo; o la Fundación Laboral de la Construcción Catalunya, que facilitaba simulaciones de una pala en una obra.

La Escola de Producción Musical contaba con un pequeño estudio para que los interesados pudieran practicar sus melodías; y la Escola d'Aprenents SEAT S.A. tenía una muestra de un Cupra Leon híbrido para que los estudiantes pudieran ver sus piezas interiores y mecanismo.

UNIVERSIDADES

El apartado de universidades contaba con estands de las diferentes universidades catalanas, tanto públicas --como la Universitat de Barcelona (UB), la Autònoma (UAB), la Pompeu Fabra (UPF) o la Politècnica (UPC)--- como privadas --la CEU Abat Oliba (CEU UAO), la Ramon Llull (URL) o la Internacional de Catalunya (UIC)--.

También había puestos de escuelas de negocios, como ESADE, EAE Business School, IGEMA Business School y EU Business School.

Otros centros especializados, como la Barcelona Film School, la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos (EIP), la BAU Centre Universitari d'Arts i Disseny o IED Barcelona (Istituto Europeo di Design) han dado a conocer también sus propuestas, así como universidades a distancia, como la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad Isabel I o la UNED.

OTRAS ACTIVIDADES

Otros tipos de formaciones con los que cuenta el salón son las escuelas de intercambios de verano, las autoescuelas y las escuelas de idiomas.

En el exterior de los pabellones, concretamente en la Plaça de l'Univers, estaban los tradicionales estands de Education First (EF), la Federació Catalana de Basquetbol, la autoescuela RACC y de Barcelona Activa, y también actividades como partidas de ajedrez, entre otras.