El Saló de l'Ocupació reunirá 100 organizaciones de asesoramiento para los asistentes

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BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació, que se celebrará entre el 21 y 22 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, reunirá a un centenar de organizaciones para ofrecer recursos y servicios destinados a mejorar la empleabilidad de los asistentes, ha informado la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

El evento ofrecerá asesoramiento laboral personalizado, talleres y conferencias para que las personas que acudan actualicen o adquieran nuevas actividades, así como consejos prácticos para preparar el currículum, optimizar los perfiles en Internet o entrevistas y el acceso a oportunidades laborales.

En total, la edición cuenta con más de 160 actividades programadas, diseñadas para impulsar carreras profesionales, facilitar un cambio de empleo y promover la inserción laboral en cualquier grupo de edad, ha explicado Fira de Barcelona.

La entidad ha destacado la presencia de las demostraciones de oficios y profesiones, que mostrarán tareas, herramientas y habilidades relacionadas con diferentes oficios, así como las actividades destinadas a promover la reformación profesional, la adaptación a los cambios en el mercado laboral y el crecimiento profesional a lo largo de la vida laboral.

El programa también incluirá sesiones sobre el uso de la IA, una de las herramientas que "están transformando tanto las habilidades más demandadas por el mercado laboral como el propio proceso de búsqueda de empleo".

El salón prevé reforzar los espacios destinados a conectar a las personas que buscan empleo con empresas que ofrecen vacantes, para lo que albergará un 'stand' donde las empresas explicarán los perfiles que buscan y presentarán las oportunidades laborales disponibles.

Completan la agenda las diferentes actividades de orientación y acompañamiento, con sesiones sobre gestión emocional y autogestión, autoconocimiento, identificación de habilidades y comunicación personal en los procesos de selección y 45 puntos de asesoramiento personalizado.