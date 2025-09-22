El salón inmobiliario The District reunirá a expertos de Italia, Francia, Portugal y Grecia

Archivo - El salón inmobiliario The District - THE DISTRICT - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón inmobiliario The District prevé reunir a expertos y empresarios de Italia, Francia, Portugal y Grecia, según ha informado este lunes en un comunicado.

Se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Así, el evento dará a conocer cómo "los territorios del continente están abordando los desafíos del Real Estate", a la vez que estos compartirán sus oportunidades de inversión.

En concreto, Italia será el país invitado en la próxima edición del salón, que expondrá el liderazgo de ciudades como Roma, Nápoles o Milán en el mercado inmobiliario.

Lo hará mediante la participación de directivos de TPG, Dils, Confindustria Assoimmobiliare o Cassa Depositi e Prestiti, junto con una delegación de inversores y representantes institucionales italianos.

14 DIRECTIVOS

Los expertos examinarán la situación actual del inmobiliario, poniendo el foco en la financiación, la macroeconomía y en la evolución de los activos de living, hospitality, logístico, centros de datos, retail y emergentes.

El salón prevé reunir 14.000 directivos, a los que ofrecerá un programa con más de 190 sesiones encabezadas por más de 450 ponentes de fondos y empresas de inversión.