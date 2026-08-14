El Salón Náutico 2026 impulsa el catamarán con "la mayor oferta" en una feria de Europa

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BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 catamaranes fondeados estarán presentes en el Salón Naútico 2026, organizado por Fira de Barcelona y que se celebrará del 14 al 18 de octubre en tres muelles del Port Vell, y convierten al salón en el evento ferial de Europa con una "mayor oferta" de estas embarcaciones.

Fira, que organiza el salón junto a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen), ha destacado la "tendencia al alza" de los catamaranes gracias tanto al aumento de las opciones de alquiler de esparcimiento como las facilidades en navegación y sus prestaciones de comodidad, estabilidad y sostenibilidad, informa en un comunicado.

El director del Salón Náutico de Barcelona, Josep Antoni Llopart, ha explicado que este auge refleja "un cambio profundo en la forma de entender la navegación y el mar, debido a que se está imponiendo una visión más experiencial y accesible para todos los públicos".

En este sentido, la entidad ha defendido el alquiler de estas embarcaciones como una alternativa frente al alojamiento turístico tradicional, especialmente en destinos como las Islas Baleares, Catalunya y Andalucía.

Según datos de Fira de Barcelona, el precio semanal de un alquiler vacacional en las Islas Baleares oscila entre 1.250 euros y los 3.700 euros en 2025, mientras que alquilar un catamarán --que puede alojar entre 8 y 12 personas, incluye cocina a bordo y permite la navegación por múltiples destinos en España-- parte desde los 2.490 euros semanales en temporada baja y desde los 4.440 euros en temporada alta.