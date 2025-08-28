El salón Tomorrow.City Shanghai abordará las ciudades inteligentes con 100 expertos

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salón Tomorrow.City Shanghai abordará las soluciones para conseguir ciudades más inteligentes de la mano de un centenar de expertos, según ha informado este jueves en un comunicado Fira de Barcelona, organizador del congreso.

El evento, que se celebrará del 2 al 6 de septiembre, se suma a la docena de salones que la institución ferial organiza este año fuera de España.

Así, el salón sigue la senda marcada por las diferentes ediciones de Smart City Expo celebradas en todo el mundo y pretende consolidarse como el referente de Asia-Pacífico en materia de ciudades inteligentes.

Con una treintena de mesas redondas y debates, la cita prevé generar debate, intercambio y negocio entre los principales actores de la transformación urbana de la región.

Dispondrá de 10.000 metros cuadrados de espacio donde unos 200 expositores, tanto proveedores de productos, servicios y tecnologías como las propias ciudades, mostrarán soluciones reales que ya se están aplicando en todo el mundo.