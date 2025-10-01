Los salones Advanced Manufacturing y Worksafe abren su edición 2025 con 200 expositores. - EASYFAIRS

Pretenden convertir a Barcelona en epicentro de la innovación industrial y seguridad laboral

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los salones Advanced Manufacturing Barcelona (AMB) y Worksafe han abierto segunda y primera edición, respectivamente, con la presencia de 200 empresas expositoras para convertir a Barcelona en el epicentro de la innovación industrial y de la seguridad laboral.

Organizados por Easyfairs, se celebrarán entre este miércoles y el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, combinando automatización, fabricación avanzada, impresión 3D y soluciones de prevención de riesgos, salud laboral y protección de activos, informa la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

Tras su anterior edición en 2023, Advanced Manufacturing Barcelona regresa a la capital catalana con una "propuesta reforzada" que amplía su oferta expositiva, congresual y de networking.

Como novedad, incorpora cuatro áreas temáticas que responden a las principales tendencias del sector: Metal Working, Automation & Digitalisation, Additive Manufacturing y Surface Treatment.

Por su parte, Worksafe se estrena en Barcelona con el objetivo de posicionarse como el nuevo punto de encuentro profesional en materia de seguridad y salud laboral, protección de activos y contra incendios.

TECH CONGRESS 4.0

Más allá de la zona expositiva, la cita acoge el programa congresual Tech Congress 4.0, donde expertos y líderes de la industria abordarán temáticas como inteligencia artificial, automatización, sostenibilidad, fabricación aditiva y nuevos desarrollos en tratamiento de superficies.

Entre las ponencias más destacadas se encuentra la de Deepak Daswani, que ofrecerá una conferencia sobre ciberseguridad industrial.

WS CONGRESS

Por su parte, el WS Congress pondrá el foco en la cultura preventiva, la innovación en seguridad laboral y el bienestar en el entorno de trabajo.

Destaca la participación del doctor en Humanidades y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Víctor Küppers, que ofrecerá una ponencia motivacional sobre actitud, entusiasmo y motivación en las organizaciones.