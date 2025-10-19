El sector del caravaning destaca la versatilidad y el turismo familiar del mercado español

Se consolidan los clientes con niños pequeños

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empresas presentes en el Salón Internacional del Caravaning 2025, que cierra sus puertas este domingo tras nueve días en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ponen en valor la versatilidad y la apuesta por el turismo familiar del mercado español, al que consideran uno de los punteros en Europa.

Así lo expresa en una entrevista concedida a Europa Press el director comercial de Benimar, Stefan Krause, empresa recientemente integrada en el Grupo Trigano, dedicada a la fabricación de autocaravanas y caravanas.

Se trata de una compañía que inició su actividad en 1974 y que cuenta con una planta en Peñíscola (Castellón), donde emplea a 400 personas y cuenta con una capacidad de 5.500 autocaravanas al año, de las cuales un 80% son exportadas al extranjero.

Sin embargo, asegura que el número de ventas a clientes españoles "ha crecido muchísimo en los últimos años porque la imagen del mundo del caravaning ha virado hacia perfiles más jóvenes y modernos".

"En el norte de España hay mucha cultura del caravaning, y en la costa mediterránea hay muchos caravanings de extranjeros que vienen de vacaciones, lo que ha podido generar un efecto llamada", argumenta.

TERCER MERCADO EUROPEO

Según afirma, España es el tercer mercado europeo más importante, solo por detrás de Alemania y Francia, y destaca por la apuesta por autocaravanas y campers, por tanto, vehículos con mucho espacio interior y mucha funcionalidad.

"En países nórdicos es más importante tener un buen interior porque como no hace tan buen tiempo pasan más tiempo dentro del vehículo", sostiene.

PERFILES JÓVENES Y MAYORES

Por su parte, la Country Manager del Erwin Hymer Group Ibérica, dentro del grupo alemán con el mismo nombre y con sede en Vic (Barcelona), Cristina Terradellas, admite que mercados como Alemania, líder europeo, "son más maduros porque llevan muchos más años en el sector".

No obstante, reivindica la versatilidad del mercado español, donde existe "tanto público joven como personas con edades más avanzadas".

UNA OFERTA VARIADA

Por ello, comercializan desde furgonetas para personas que viajan en solitario, una modalidad incentivada en parte por los nómadas digitales --profesionales que utilizan la tecnología para trabajar en remoto, sin una ubicación fija--, para dos personas, y familias de cuatro personas o matrimonios de jubilados.

Cuenta que en los últimos años se ha consolidado una mentalidad empresarial enfocada a las familias con niños pequeños: "Son perfiles que buscan comodidad, estar como en casa, lo que da la posibilidad de planificar las rutas, pero también de cambiarlas a su antojo".