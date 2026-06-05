El SIL 2027 dará un "salto cualitativo" y se renombrará Salón de la Innovación Logística

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La edición 2027 del Salón Internacional de la Logística (SIL) dará un "salto cualitativo y cuantitativo" y se trasladará al recinto Gran Via de Fira de Barcelona con la nueva marca Salón de la Innovación Logística (SIL Barcelona).

Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, junto a la directora general, Blanca Sorigué, para hacer balance de la edición de este año, que se ha celebrado desde el miércoles en el recinto Montjuïc de la institución ferial.

Sorigué ha explicado que el sector logístico está viviendo "una transformación extraordinaria" y que la voluntad es que esté presente toda la cadena de suministro del sector logístico y que las empresas tecnológicas tengan una presencia importante.

"Queremos que el SIL sea el punto de encuentro de la innovación logística. El lugar en el que se presentan tendencias, el escaparate donde las empresas muestran sus últimas novedades, el espacio donde los profesionales pueden descubrir hacia dónde avanza el sector y conectar con los líderes de la transformación", ha añadido.

La directora general ha afirmado que la nueva marca "refuerza la vocación internacional del SIL", que ha dicho que tiene el objetivo de ser el enlace entre logística, industria, tecnología, talento, conocimiento, inversión y comercio global.

Ha explicado que en la edición del próximo año se potenciará la experiencia para los visitantes, que ha dicho que "estará en cualquier esquina", y que ocupará el espacio que sea necesario según la demanda que tengan del sector.

SIL 2026

Navarro ha asegurado que la edición de este año "ha sido un gran éxito" y ha recordado que el sector logístico representa el 7% del producto interior bruto (PIB) español y da trabajo a 1,2 millones de profesionales.

Sorigué ha detallado que ha habido 15.412 visitantes profesionales procedentes de 87 países, más de 600 empresas --con un 30% de internacionalidad-- y 150 eventos organizados por empresas.

Además, "ha habido mucho networking", con más de 5.600 interacciones, más de 7.600 intercambios de contactos digitales, más de 2.900 solicitudes de reuniones y más de 10.000 mensajes entre asistentes.